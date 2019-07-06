Женщину, устроившую стрельбу в китайском квартале на северо-западе США, ожидает тюрьма. Подозреваемая отправится туда сразу после выхода из больницы, где она оправляется от ран, полученных при задержании.

Полицейский департамент Сиэтла обнародовал кадры с нательных камер патрульных, ранивших женщину – инцидент, попавший на видео, произошел 4 июля.Как сообщает пресс-служба ведомства, в минувший четверг правоохранителям стало известно о подозреваемой, устроившей стрельбу в Чайнатауне – квартале, частично заселенном выходцами из Китая.По словам, очевидцев, дама перемещалась по улице и стреляла в воздух из пистолета.Патрульные, располагавшие достаточно подробным описанием ее внешности, оперативно обнаружили женщину, которая, однако, отказалась сдаваться. Полицейские были вынуждены открыть огонь на поражение.В итоге стражи порядка ранили подозреваемую, вооруженную украденным пистолетом, после чего ей была оказана медицинская помощь.В настоящее время женщина находится в больнице, угрозы для ее жизни нет. В полиции подчеркнули, что после выхода из лечебного учреждения ей предстоит отправиться в окружную тюрьму.