Поклонники с удовольствием обсуждают скандалы, интриги и нелепые поступки знаменитостей. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 июля 2019 года, Дни.ру собрали в специальной подборке.

Поклонники с удовольствием обсуждают скандалы, интриги и нелепые поступки знаменитостей. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 июля 2019 года, "Дни.ру" собрали в специальной подборке.С актрисой Агатой Муцениеце случилась страшная неприятность. Своими переживаниями знаменитость поделилась в социальных сетях.Накануне актриса отправилась в лес. Во время прогулки на звезду напал клещ. Пострадавшая заметила опасное насекомое только по дороге в аэропорт. В качестве доказательства Агата Муцениеце разместила в социальных сетях видеозапись, сделанную в лесу.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 июля 2019 года, читайте в и специальных .