Поклонники с удовольствием обсуждают скандалы, интриги и нелепые поступки знаменитостей. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 июля 2019 года, Дни.ру собрали в специальной подборке.
Поклонники с удовольствием обсуждают скандалы, интриги и нелепые поступки знаменитостей. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 июля 2019 года, "Дни.ру" собрали в специальной подборке.
С актрисой Агатой Муцениеце случилась страшная неприятность. Своими переживаниями знаменитость поделилась в социальных сетях.
Накануне актриса отправилась в лес. Во время прогулки на звезду напал клещ. Пострадавшая заметила опасное насекомое только по дороге в аэропорт. В качестве доказательства Агата Муцениеце разместила в социальных сетях видеозапись, сделанную в лесу.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 июля 2019 года, читайте в и специальных .