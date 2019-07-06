Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.

Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей. Как рассказали специалисты портала Medium, владельцы телефонов, которые установили приложение "Updates for Samsung", на самом деле пустили в свою систему шпионскую программу.Приложение скачивает обновления медленно плюс закрывает экран навязчивой рекламой. За 34,9 доллара разработчики обещают сделать работу комфортной, но, на самом деле, при платеже перехватывают данные о кредитных картах.Это приложение скачали в Google Play более десяти миллионов раз.