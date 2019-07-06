В Великобритании в часовне Виндзорского замка в субботу, 6 июля, прошла закрытая церемония крещения сына британского принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл Арчи. Букингемский дворец опубликовал в соцсетях официальные фотографии, сделанные после крещения младенца.

В Великобритании в часовне Виндзорского замка в субботу, 6 июля, прошла закрытая церемония крещения сына британского принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл Арчи. Букингемский дворец опубликовал в соцсетях официальные фотографии, сделанные после крещения младенца.Церемония была закрытой, журналистов на нее не позвали. Семья заявила, что не будет обнародовать имена крестных родителей Арчи. Обряд крещения провел епископ Кентерберийский Джастин Уэлби.В официальном Instagram британской королевской семьи говорится, в частности, что герцог и герцогиня Сассекские "счастливы разделить радость этого дня с теми, кто выражал поддержку с момента рождения их сына".Арчи, седьмой в линии престолонаследия и восьмой по счету правнук королевы Елизаветы II, родился 6 мая нынешнего года.