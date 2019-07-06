Как обстоят дела с багажом в московском аэропорту Шереметьево, через который летает вся страна? Там побывал министр транспорта Евгений Дитрих.

Как обстоят дела с багажом в московском аэропорту Шереметьево, через который летает вся страна? Там побывал министр транспорта Евгений Дитрих.Ранним утром в дирекции Шереметьево — экстренное совещание. В главном аэропорту страны снова случился багажный коллапс — сотни пассажиров не обнаружили своих чемоданов на ленте.Совещание министр транспорта Евгений Дитрих начинает с жесткой критики."Мне до смешного задают вопросы: при вылете из Шереметьево сдавать багаж или лучше в ручную кладь все взять? И мы говорим о том, что сейчас так работает лучший аэропорт страны, победитель международных премий! Удивлен", — отметил Дитрих.О проблемах с получением багажа пассажиры начали сообщать еще в мае. Недавно — новый виток проблем: сотни чемоданов брошены в углу. Ждать их выдачи приходилось часами. Транзитные пассажиры вынуждены были лететь налегке. Очереди на сдачу такие, что даже те, кто приехали заранее, на рейс опаздывали.В Шереметьево проблему объясняли то грозой, то высоким туристическим сезоном. Между тем эксперты говорили о том, что управление багажными потоками как раз в мае перешло от компании "Аэрофлот" к дочернему предприятию Шереметьево."Я бы, наверное, назвал это неполной проработкой всех процессов при передаче функций по обработке багажа компанией "Аэрофлот" к компании "Шереметьево Хэндлинг", — сказал Евгений Дитрих."Да, компания изменилась, но и очень существенно вырос багаж", — заявил Михаил Василенко, гендиректор Шереметьево.Транзитный поток в Шереметьево в этом году действительно увеличился на 25%. И система не справилась. Пять топ-менеджеров аэропорта, ответственные за доставку багажа, уже уволены, а проблему теперь будут решать комплексно. В первую очередь, упростят технологическую систему перевозки багажа, перераспределят потоки с перегруженного Шереметьево-D в другие терминалы аэропорта. Кроме того, с самых пиковых вечерних часов перенесут на другое время несколько рейсов "Аэрофлота", а заодно увеличат штат грузчиков."Дополнительно происходит набор персонала, порядка 400 человек — в плане на прием на работу", — подчеркнул Евгений Дитрих.Полностью в штатном режиме багажная система должна заработать не позднее середины августа.