В Днепропетровской области Украины найдено тело школьницы, которую разыскивали с 29 июня. Как установили следователи, девушку изнасиловали и убили. По подозрению в совершении этого преступления задержан дважды судимый мужчина.

В Днепропетровской области Украины найдено тело школьницы, которую разыскивали с 29 июня. Как установили следователи, девушку изнасиловали и убили. По подозрению в совершении этого преступления задержан дважды судимый мужчина.Подозреваемый, 1995 года рождения, был задержан в минувшую пятницу, 5 июля. Он указал место, где он изнасиловал и убил девушку 2005 года рождения. Там действительно был обнаружен труп ребенка, сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook.Он добавил, что полиция разыскивала школьницу с 29 июня, но исчезла она еще раньше. Однако ее родители не обращались с заявлением в правоохранительные органы, поскольку злоупотребляют спиртным."К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день", — констатировал Аброськин.