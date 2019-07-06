Украинский президент Владимир Зеленский зря рассчитывает на своего американского коллегу Дональда Трампа, уверен российский сенатор Алексей Пушков

Украинский президент Владимир Зеленский зря рассчитывает на своего американского коллегу Дональда Трампа, уверен российский сенатор Алексей Пушков.Трамп вряд ли сорвет ввод в действие газопровода "Северный поток - 2". Зеленскому нужно решать вопрос с Москвой, написал Пушков твит.Проект "Северный поток-2" планируется завершить до конца 2019 года. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство пока не получено только от Дании. Полторы тысячи километров труб (более 60%) уже уложено.