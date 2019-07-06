Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает пресс-служба Кремля, турецкий лидер выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных моряков в Баренцевом море. Обсуждались также ситуация в Ливии и Сирии.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.Как сообщает пресс-служба Кремля, турецкий лидер выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных моряков в Баренцевом море.Президенты двух стран также выразили обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Ливии. Они подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и возобновления переговорного процесса.Путин и Эрдоган, кроме того, обсудили обстановку в Сирии, указав на важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в этой стране, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате.Лидеры России и Турции условились о продолжении межгосударственных контактов на различных уровнях. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.