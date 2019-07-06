Президент России Владимир Путин поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил в телефонном разговоре первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, сообщается на сайте президента. Во время разговора, глава российского государства высоко оценил добрые отношения с Назарбаевым и выразил уверенность в дальнейшем укреплении партнерства между Россией и Казахстаном. Также президент России отметил богатый опыт, политическую мудрость и большие знания Назарбаева, которому сегодня исполняется 79 лет, пишет пресс-служба президента Республики Казахстан.Накануне телефонного разговора российский лидер отправил Назарбаеву поздравительную телеграмму. В ней президент РФ помимо теплых слов поздравления отметил важность и эффективность решения о переносе столицы Казахстана из Алма-Аты в Целиноград. Новая столица появилась у Казахской Республики ровно 20 лет назад. С тех пор город (ныне Нур-Султан) изменился до неузнаваемости. В том числе благодаря личным усилиям Назарбаева.