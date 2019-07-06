На борту прогулочного катамарана Атолл, перевернувшегося накануне вечером в Черном море в районе поселка Джубга, находились 55 человек, в том числе 15 детей. Эти уточненные данные привел глава Туапсинского района Анатолий Русин. До этого сообщалось, что на борту судна было 43 человека.

На борту прогулочного катамарана "Атолл", перевернувшегося накануне вечером в Черном море в районе поселка Джубга, находились 55 человек, в том числе 15 детей. Эти уточненные данные привел глава Туапсинского района Анатолий Русин. До этого сообщалось, что на борту судна было 43 человека.По словам главы компании-изготовителя судна и разработчика его проекта, катамаран был построен в 2008 году и подлежал утилизации. Вместимость судна по проекту составляла 12 человек, передает ТАСС. Таким образом, "Атолл" был перегружен почти в пять раз.В результате опрокидывания катамарана около Джубги погибли два человека — женщины из Мордовии и Белгорода. Тридцать семь человек были доставлены на берег, еще шестеро, по словам очевидцев, также были доставлены на берег проходящими водными судами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, задержаны владелец судна и капитан.Иностранцев среди пассажиров не было. Выжившие, по предварительным данным, не нуждаются в госпитализации. Власти готовы оказать помощь семьям погибших, заявил Анатолий Русин. По его словам, муж одной из погибших женщин находится в Туапсинском районе, брат второй женщины прибудет туда сегодня. Часть людей, спасенных при опрокидывании катамарана, продолжат свой отдых, добавил Русин.Спасенные, по предварительным данным, не нуждаются в госпитализации. По данным Русина, ЧП произошло не на территории пляжа, а во время морской прогулки. Территория пляжа не оцеплена, проверять других перевозчиков и усиливать меры безопасности после случившегося власти не планируют.К месту ЧП отправились сотрудники Ространснадзора, туда также выехали следователи и криминалисты под руководством первого замглавы Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России Михаила Маркарова. Свою проверку проводит Южная транспортная прокуратура.