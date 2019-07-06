Бари Алибасов до сих пор с ужасом вспоминает произошедшее. На этот раз он дал откровенное интервью, в котором признался, что же на самом деле спасло его от неминуемой смерти.

Бари Алибасов до сих пор с ужасом вспоминает произошедшее. На этот раз он дал откровенное интервью, в котором признался, что же на самом деле спасло его от неминуемой смерти.Продюсер осознал, что вместо сока выпил жидкость для очистки труб буквально в течение нескольких секунд. Поняв, что натворил, он тут же бросился к крану с проточной водой. Ему удалось промыть верхнюю часть горла, это впоследствие и послужило причиной сохранения возможности говорить.Тем не менее, жидкость попала внутрь и сожгла пищевод. Теперь Бари не может полноценно питаться. "Теплый чай пью и иногда немного молока. Ем детское питание", – сетует музыкант в разговоре с корреспондентом "".К слову, слухи об инсценировке Алибасов уверенно опровергает. Он считает, что время сейчас такое, когда люди повсюду видят обман. Но, как ни странно, сами только и ждут побольше фейковых новостей, чтобы как-то развлечь себя и лишний раз перемыть кому-нибудь косточки.Как сообщает "", для подтверждения своих слов он даже позвонил своей супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной. Она не стала ничего скрывать и искренне рассказала о своих переживаниях."Я очень боялась. По ночам – слезу и молитвы. Решила, что буду рядом, что бы не происходило", – призналась жена продюсера.Напомним, в начале июня в тяжелом состоянии попал в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сообщалось, что продюсер группы "На-На" случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали ожоги внутренних органов. Несколько дней шоумен провел в коме, а затем пошел на поправку. 17 июня продюсера выписали.