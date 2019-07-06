Семьям подводников, погибших 1 июля при аварии на исследовательском подводном аппарате в Баренцевом море, передали высшие государственные награды — Звезды Героя Российской Федерации и Ордена Мужества. Это было сделано в субботу в ходе траурной церемонии на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

Семьям подводников, погибших 1 июля в Баренцевом море, передали высшие государственные награды: Звезды Героя Российской Федерации и Ордена Мужества. Это было сделано в субботу, 6 июля, на траурной церемонии на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.Погибших моряков похоронили под тройной залп почетного караула. На церемонию пришли родственники и сослуживцы погибших, ветераны, представители руководства Минобороны РФ, временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов, сообщает РИА Новости.В результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России в Баренцевом море погибли 14 моряков. Представить их к госнаградам поручил президент России Владимир Путин.