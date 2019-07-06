Артистка показала себя в новом образе. Мария Порошина
изменила цвет волос, став копией Элизабет Тейлор, так, по крайней мере, считают
ее подписчики в Instagram.
Артистка показала себя в новом образе. Мария Порошина
изменила цвет волос, став копией Элизабет Тейлор, так, по крайней мере, считают
ее подписчики в Instagram.
В микроблоге знаменитость опубликовала свежее фото. В кадре
Мария Порошина в вечернем платье и жемчугах держит бокал вина. Завершает
роскошный образ черный парик.
"Как вам образ? Узнали?" – поинтересовалась Порошина у
подписчиков.
Народ пришел в восторг от нового облика Марии. Многие отметили,
что черный цвет очень идет артистке. Знаменитость осыпали комплиментами.
"Очень похожа на Элизабет Тейлор в молодости . Очень
красивая и очень талантливая актриса . И в жизни думаю очень приятная женщина.
Очень вас уважаю .💐💐💐❤️❤️❤️❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация
авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Супер,вам любой цвет волос идет.🌷", "Супер. С темным цветом волос более яркая. Красота невообразимая. Люблю
фильмы с вашим участием", "Удивительно.Чем больше детей тем она
прекрасней.Шикарная женщина.Браво!" – писали восторженные интернет-обыватели.
Напомним, не так давно вышла на работу вскоре после рождения своего пятого ребенка – сына
Андрея. Мальчик появился на свет зимой. Кто является его отцом – неизвестно.
Сама актриса предпочитает не распространяться о личной жизни. Летом 2018 года
оформила развод с актером Ильей Древновым и утверждает, что отец
ее пятого ребенка не он.