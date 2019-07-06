Артистка показала себя в новом образе. Мария Порошина изменила цвет волос, став копией Элизабет Тейлор, так, по крайней мере, считают ее подписчики в Instagram.

Артистка показала себя в новом образе. Мария Порошинаизменила цвет волос, став копией Элизабет Тейлор, так, по крайней мере, считаютее подписчики в Instagram.В микроблоге знаменитость опубликовала свежее фото. В кадреМария Порошина в вечернем платье и жемчугах держит бокал вина. Завершаетроскошный образ черный парик."Как вам образ? Узнали?" – поинтересовалась Порошина уподписчиков.Народ пришел в восторг от нового облика Марии. Многие отметили,что черный цвет очень идет артистке. Знаменитость осыпали комплиментами."Очень похожа на Элизабет Тейлор в молодости . Оченькрасивая и очень талантливая актриса . И в жизни думаю очень приятная женщина.Очень вас уважаю .💐💐💐❤️❤️❤️❤️ (здесь и далее орфография и пунктуацияавторов сохранены. – Прим. ред.)", "Супер,вам любой цвет волос идет.🌷", "Супер. С темным цветом волос более яркая. Красота невообразимая. Люблюфильмы с вашим участием", "Удивительно.Чем больше детей тем онапрекрасней.Шикарная женщина.Браво!" – писали восторженные интернет-обыватели.Напомним, не так давно вышла на работу вскоре после рождения своего пятого ребенка – сынаАндрея. Мальчик появился на свет зимой. Кто является его отцом – неизвестно.Сама актриса предпочитает не распространяться о личной жизни. Летом 2018 годаоформила развод с актером Ильей Древновым и утверждает, что отецее пятого ребенка не он.