На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга прошло прощание с моряками-подводниками, погибшими в Баренцевом море.

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга прошло прощание с моряками-подводниками, погибшими в Баренцевом море. Среди сотен людей, пришедших проститься с моряками — главнокомандующий ВМФ Николай Евменов, заместитель министра обороны Андрей Картаполов, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, представители городского парламента и правительства, передает ТАСС.14 моряков погибли на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля во время пожара. Все погибшие будут похоронены рядом с мемориалом погибшим на подводной лодке "Курск".