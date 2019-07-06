В Троицком и Новомосковском округах столицы открылся новый сезон историко-паломнических туров. Уже четвертый год они проводятся для малоимущих граждан, людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, многодетных семей. Инициатором туров является депутат Госдумы от ТиНАО и Западного административного округа столицы Дмитрий Саблин.

В Троицком и Новомосковском округах столицы открылся новый сезон историко-паломнических туров. Уже четвертый год они проводятся для малоимущих граждан, людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, многодетных семей. Инициатором туров является депутат Госдумы от ТиНАО и Западного административного округа столицы Дмитрий Саблин.Экскурсии проводятся в рамках его проекта "Дела важнее слов". С 2016 года организовано около 70 поездок, в них приняли участие более двух тысяч человек, рассказал Саблин.Списки участников экскурсий составляет центр социального обслуживания населения Новой Москвы, а разработкой маршрутов и предоставлением транспорта занимается Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство".По словам парламентария, порой люди не знают, какие интересные места есть у них в районе или округе. "Поэтому, с одной стороны, мы, организовывая такие поездки, социально поддерживаем тех, кто по разным причинам не может позволить себе путешествовать. С другой стороны, это и просветительская деятельность тоже", – отметил он.А посмотреть в Новой Москве есть что. В список объектов, по которым осуществляются экскурсии, входят Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь Зосимова пустынь, спецобъект НКВД "Коммунарка", храм Архангела Михаила в Летово, Казанский храм в Сосенском, храм Воскресения Христова в Воскресенском и другие.Поездки в такие места дают возможность прикоснуться к истории, а также наглядно свидетельствуют о возрождении веры, уверен Саблин. Важно, подчеркнул он, чтобы у людей, попавших в непростую ситуацию, не пропадал интерес к жизни."Это та реальная, настоящая помощь и поддержка, которую мы можем оказать тем, кто в ней нуждается", – сказал парламентарий.По его словам, порой людей очень сложно вытащить из замкнутого круга, привычного для них. Но те, кто уже побывал в таких турах, с удовольствием готовы отправиться в них снова, рассказал депутат.Ранее "Дни.ру" писали, что Дмитрий Саблин организовал встречу патриарха Московского и всея Руси Кирилла с детьми погибших российских и сирийских военнослужащих. До этого ребята, прибывшие из Тартуса, отдохнули в лагере "Артек" в Крыму.