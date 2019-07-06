Микроавтобус врезался в перестроившийся грузовик на трассе в Краснодарском крае – момент столкновения попал в объектив регистратора очевидца. В результате столкновения пострадали три человека, в том числе – ребенок.

В Сети опубликованы кадры с регистратора, запечатлевшего момент столкновения микроавтобуса и грузовика, произошедшего в минувшую пятницу, 5 июля, в районе города Горячий Ключ в Краснодарском крае.На записи видно, что водитель микроавтобуса Mazda, двигавшийся в левом ряду, не успел затормозить перед перестроившимся грузовиком.После столкновения грузовую машину отбросило на разделительное ограждение, и она частично оказалась на полосе встречного движения, а Mazda выкатилась в кювет.Как сообщают "Кубанские новости", в результате инцидента пострадали три человека — 46-летний водитель Mazda, его 39-летняя супруга и 14-летняя дочь. Еще одна девочка восьми лет, находившаяся в салоне микроавтобуса, не получила никаких травм.