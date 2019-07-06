Американская теннисистка, десятая ракетка мира Серена Уильямс в третьем круге Уимблдона в двух сетах за один час 13 минут переиграла представительницу Германии Юлию Гергес со счетом 6:3, 6:4.

Американская теннисистка, десятая ракетка мира Серена Уильямс в третьем круге Уимблдона в двух сетах за один час 13 минут переиграла представительницу Германии Юлию Гергес со счетом 6:3, 6:4.Американка семь раз подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми, а у Гергес, занимающей 17-е место в рейтинге WTA, пять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейка.Таким образом, Уильямс вышла в следующий круг турнира, где ей будет противостоять испанка Карла Суарес-Наварро, обыгравшая в третьем круге американку Лорен Дэвис – 6:3, 6:3.