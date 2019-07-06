Американский президент Дональд Трамп под флагом свободы и рыночной экономики преднамеренно разрушает мировую экономическую систему, основанную на правилах. Об этом заявил в интервью изданию Handelsblatt бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

Американский президент Дональд Трамп под флагом свободы и рыночной экономики преднамеренно разрушает мировую экономическую систему, основанную на правилах. Об этом заявил в интервью изданию Handelsblatt бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.По словам экс-канцлера, Трамп "пытается указывать даже друзьям и союзникам, что им делать и чего не делать в политическом и экономическом плане". По мнению Шредера, это означает лишь одно: Трампу нужны не партнеры, а приспешники.Особое возмущение у Шредера вызывают высказывания посла США в Германии Ричарда Гренелла."Как смеет американский посол открыто критиковать здесь оборонный бюджет Германии или нападать на нашу автомобильную промышленность? — недоумевает бывший бундесканцлер. — Я хотел бы, чтобы правительство ФРГ как-нибудь разъяснило, что это его не касается. Здесь ему не какая-то банановая республика!"Политические силы в мире сегодня проходят переоценку, говорит Шредер. С одной стороны — по-прежнему сильные Соединенные Штаты, с другой — сильная Азия, где доминирует Китай. Удержаться между ними, по мнению экс-канцлера, не может в одиночку ни Германия, ни Франция — только единая Европа.Это форменным образом заставляет Европу сплотить ряды, считает Шредер. Если же это европейцам это не удастся, ЕС превратятся в игрока третьего сорта между двумя упомянутыми им полюсами.