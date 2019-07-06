Из-за наводнения в Иркутской области погибли 22 человека, пропало без вести 11. С пятницы нашли двух человек, розыск продолжается, передает МЧС России.

Из-за наводнения в Иркутской области погибли 22 человека, пропало без вести 11. С пятницы нашли двух человек, розыск продолжается, передает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС России.Военные подразделения в Тулуне завершат работу к 20 июля, заявил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков в ходе рабочей поездки. Они приступили к ликвидации последствий паводка в 5 июля. В регион были переброшены самосвалы, грейдеры и экскаваторы – всего 10 единиц техники.В то же время авиация Росгвардии перевезла 25 детей возрастом до 17 лет из зон подтопления в санатории Анапы. Перелет прошел успешно, дети отдыхают, сообщается на сайте Росгвардии.С 25 июня паводок затронул 103 населенных пункта Иркутской области. Пострадали более 10 тысяч жилых домов. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.Российский лидер Владимир Путин объявил это наводнение чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.