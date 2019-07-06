У злоумышленника изъяты награды: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны II степени...

Сотрудник УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Арбат задержали мужчину подозреваемого в попытке сбыта государственных наград СССР.В полицию поступила информация о том, что на улице Арбат неизвестный предлагает к продаже предметы, схожие с наградами.Сотрудники полиции по вышеуказанному адресу задержали подозреваемого – 57-летнего жителя столицы. У злоумышленника изъяты награды: Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны II степени. Проведенной экспертизой установлено, что изъятые награды являются подлинными государственными наградами СССР. Со слов злоумышленника награды он нашел на улице.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление законного владельца награды.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60