Два человека погибли в результате опрокидывания катамарана на морской прогулке в Черном море в районе поселка Джубга Туапсинского района Краснодарского края. Очевидцы сняли на видео спасение пассажиров тонущего судна.

Появились кадры спасения людей, находившихся на прогулочном катамаране "Атолл", перевернувшемся в минувшую пятницу, 5 июля, на Черном море в районе поселка Джубга.На записи, сделанной очевидцем с борта плавсредства, подошедшего к месту ЧП, виден тонущий катамаран, практически вертикально торчащий из воды.Кроме того, в объектив попали люди, держащиеся за средства спасения – их поднимали на борт несколько небольших судов, оказавшихся поблизости. Среди спасенных было много детей.Как сообщалось ранее, на борту аварийного катамарана находилось 55 человек, в том числе – 15 несовершеннолетних. При этом, плавсредство было рассчитано на 12 человек. По данным ТАСС, "Атолл" был построен в 2008 году и уже подлежал утилизации.В результате трагедии на морской прогулке погибли два человека – туристки из Мордовии и Белгорода. Остальные пассажиры и члены экипажа были благополучно доставлены на берег и серьезно не пострадали, никто из них не был госпитализирован.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, задержаны капитан и владелец судна.