Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) озаботился проблемой болот. Об этой проблеме говорится в рекомендациях по итогам выездного заседания в Санкт-Петербурге, которые опубликованы на официальном сайте Совета.

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) озаботился проблемой болот. Об этой проблеме говорится в рекомендациях по итогам выездного заседания в Санкт-Петербурге, которые опубликованы на официальном сайте Совета.В документе, в частности, указывается, что сейчас болота не вносятся в Государственный водный реестр, что приводит к произвольному признанию их "существования" или, напротив, "отсутствия" в зависимости от планов по использованию болот.По мнению СПЧ, болота необходимо включать Государственный водный реестр наравне с другими водными объектами. В этой связи Совет рекомендует Минприроды РФ определить орган, который будет уполномочен предоставлять в Росводресурсы сведения о болотах.Кроме того, в документе содержится рекомендация определить органы, уполномоченные предоставлять сведения об изученности болот, как и любых других водных объектов.Эксперты также дали рекомендацию рассмотреть вопрос о проверке того, как в Санкт-Петербурге реализуются меры по охране водных объектов, находящихся в федеральной собственности.