Среди поклонников появились слухи, о
том, что Примадонна отечественной эстрады собралась с концертом на Украину.
Алла Пугачева, как говорят, поддержит подругу Лайму Вайкуле.
Среди поклонников появились слухи, о
том, что Примадонна отечественной эстрады собралась с концертом на Украину.
Алла Пугачева, как говорят, поддержит подругу Лайму Вайкуле.
К такому выводу обыватели пришли,
ознакомившись с афишей фестиваля LAIMA RENDEZVOUS ODESSA. Смотр пройдет в
Одессе в августе 2019 года под руководством певицы Лаймы Вайкуле. Организаторы
мероприятия обещают привезти много "тайных гостей", имена которых станут
известны непосредственно в день концерта.
Позже пользователи Facebook
распространили картинку с надписью "Ждем Аллу в Одессе на фестивале
Лаймы". Поклонники решили, что королева российской эстрады появится
на смотре: как-никак лучшая подруга Лаймы Вайкуле. Об этом сообщает портал Obozrevatel.
Отметим, что Алла Пугачева не
приезжала с гастролями на Украину уже 13 лет. В последний раз она давала концерт
в 2006 году в Киеве, до этого в 2004 выступала в Одессе.
Напомним, не так давно 70-летняя
певица, уезжая с семьей в Латвию, попала в некрасивую ситуацию. Звезда отбывала на поезде дальнего следования
Москва – Рига в собственном вагоне. проехалась на иномарке прямо
по перрону. Кортеж Примадонны беспрепятственно попал туда, куда разрешен доступ
только спецтехнике.
Случайные свидетели засняли посадку
в вагон на камеру мобильного и выложили видео в Сеть. Разразился
большой скандал, выходку певицы назвали омерзительной, а саму звезду упрекнули
в "барских замашках".