Среди поклонников появились слухи, о том, что Примадонна отечественной эстрады собралась с концертом на Украину. Алла Пугачева, как говорят, поддержит подругу Лайму Вайкуле.

Среди поклонников появились слухи, отом, что Примадонна отечественной эстрады собралась с концертом на Украину.Алла Пугачева, как говорят, поддержит подругу Лайму Вайкуле.К такому выводу обыватели пришли,ознакомившись с афишей фестиваля LAIMA RENDEZVOUS ODESSA. Смотр пройдет вОдессе в августе 2019 года под руководством певицы Лаймы Вайкуле. Организаторымероприятия обещают привезти много "тайных гостей", имена которых станутизвестны непосредственно в день концерта.Позже пользователи Facebookраспространили картинку с надписью "Ждем Аллу в Одессе на фестивалеЛаймы". Поклонники решили, что королева российской эстрады появитсяна смотре: как-никак лучшая подруга Лаймы Вайкуле. Об этом сообщает портал Obozrevatel.Отметим, что Алла Пугачева неприезжала с гастролями на Украину уже 13 лет. В последний раз она давала концертв 2006 году в Киеве, до этого в 2004 выступала в Одессе.Напомним, не так давно 70-летняяпевица, уезжая с семьей в Латвию, попала в некрасивую ситуацию. Звезда отбывала на поезде дальнего следованияМосква – Рига в собственном вагоне. проехалась на иномарке прямопо перрону. Кортеж Примадонны беспрепятственно попал туда, куда разрешен доступтолько спецтехнике.Случайные свидетели засняли посадкув вагон на камеру мобильного и выложили видео в Сеть. Разразилсябольшой скандал, выходку певицы назвали омерзительной, а саму звезду упрекнулив "барских замашках".