В матче за Суперкубок России по футболу петербургский Зенит на поле ВТБ Арены в Москве сыграет со столичным Локомотивом. Стали известны стартовые составы команд на предстоящее противостояние.

В матче за Суперкубок России по футболу петербургский "Зенит" на поле "ВТБ Арены" в Москве сыграет со столичным "Локомотивом". Стали известны стартовые составы команд на предстоящее противостояние."Зенит": Андрей Лунев, Бранислав Иванович (к), Игорь Смольников, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Кристиан Нобоа, Магомед Оздоев, Эмилиано Ригони, Артем Дзюба, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси."Локомотив": Маринато Гилерме, Дмитрий Живоглядов, Мацей Рыбус, Ведран Чорлука (к), Мурило, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Гжегож Крыховяк, Федор Смолов.Напомним, матч "Зенит" – "Локомотив" состоится в субботу, 6 июля и начнется в 19:00 по московскому времени. Петербуржцы получили право на игру в Суперкубоке, став чемпионами страны, а москвичи – за победу в Кубке России.Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитЛоко!