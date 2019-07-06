Заместитель полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов сообщил в субботу ТАСС, что кадровое решение по арестованному по обвинению в шпионаже помощнику полпреда Александру Воробьеву примут в понедельник.

Заместитель полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов сообщил в субботу ТАСС, что кадровое решение по арестованному по обвинению в шпионаже помощнику полпреда Александру Воробьеву примут в понедельник. Решение оформят нормативным актом после оперативного совещания у полпреда Николая Цуканова. По словам Кириллова, аппарат полпреда в округе работает как обычно."С Воробьевым я был не очень близко знаком, поэтому мне сложно комментировать его психологические характеристики. Но то, что мы на сегодняшний день видим, вызывает глубокое сожаление, так жить нельзя", — добавил Кириллов.По подозрению в госизмене суд арестовал Александра Воробьева на два месяца.Воробьев учился по гранту в Варшаве, затем с 2010 года занимал государственные должности в Калининградской области, Республике Карелия и Уральском федеральном округе.