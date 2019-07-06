В Черном море в пятницу перевернулось и затонуло прогулочное судно Atoll.

В Черном море в пятницу перевернулось и затонуло прогулочное судно Atoll. На борту катамарана, вывозившего отдыхающих на морскую прогулку в районе Джубги, находились 55 пассажиров, в том числе, 12 детей. В катастрофе погибли две женщины 1977 и 1985 годов рождения, пишет ТАСС.Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. Капитаном судна был житель Краснодарского края Валерий Веренчук. Ему удалось скрыться с места крушения, но позднее он был задержан. Следователи будет ходатайствовать перед судом об аресте судоводителя катамарана. Также задержан собственник Atoll — житель Ставропольского края С.Г.Гончаров.Как рассказал "Интерфаксу"директор предприятия-изготовителя Дмитрий Сребный, судно было рассчитано всего на 10 пассажиров и 2 членов экипажа. Порт приписки Аtoll c 2017 года - Туапсе.Следователи намерены организовать подъем судна на поверхность для проведения следственных действий. Предварительная версия опрокидывания катамарана — перегруз.