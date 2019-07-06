Прокуратура выяснила подробности крушения прогулочного катамарана Atoll в Черном море.

Прокуратура выяснила подробности крушения прогулочного катамарана Atoll в Черном море. Судно с 55 пассажирами перевернулось в пятницу в Черном море около поселка Джубга, пишет ТАСС. Погибли две женщины.Как рассказал заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов, капитан катамарана не имел лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом. Владелец и судоводитель прогулочного катера задержаны.Следователи намерены провести подъем судна для проведения экспертиз. По словам Козлова, затонувший катамаран не мешает судоходству и не представляет угрозы для экологии."Разлива нефтепродуктов не зафиксировано", — сказал Козлов.Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.