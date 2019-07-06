В субботу, 6 июля, стартует 106-е издание традиционной многодневной велогонки Тур де Франс. В ней примут участие 22 команды и 176 гонщиков. Единственным россиянином на Большой петле станет лидер российско-немецкой конюшни Katusha-Alpecin Ильнур Закарин.

В субботу, 6 июля, стартует 106-е издание традиционной многодневной велогонки "Тур де Франс". В ней примут участие 22 команды и 176 гонщиков. Единственным россиянином на "Большой петле" станет лидер российско-немецкой "конюшни" Katusha-Alpecin Ильнур Закарин.Закарину 29 лет и он уже стал завсегдатаем мировых Гранд-туров, включая и французскую многодневку. В 2016 году Ильнур выиграл 17-й этапе "Тура", а в 2018 году вошёл в десятку лучших гонщиков в общей классификации, заняв 9-е место. Россиянин был также пятым на "Джиро д'Италия-2017" и третьим на испанской "Вуэльте" в том же сезоне.Закарин считается одним из претендентов на жёлтую майку лидера "Тур де Франс-2019", но у него будет достаточно сильных конкурентов. Это, например, Саймон Йейтс (команда Mitchelton-Scott), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Наиро Кинтана и Алехандро Вальверде (оба – Movistar), Герайнт Томас (Team INEOS), Тибо Пино (Groupama–FDJ) и ряд других сильнейших велогонщиков.В этом году французский Грандт-тур стартует в Бельгии и первый этап пройдет по дорогам соседней с Францией страны: пелетон преодолеет равнинный маршрут протяженностью 194,5 км с двумя категорийными подъемами.