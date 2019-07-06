Представитель Консервативной народной партии Эстонии в волостном собрании Ляэнеранна Меэлис Малк в июне предложил восставить памятник эсесовцу на кладбище в городе Лихула.

Представитель Консервативной народной партии Эстонии в волостном собрании Ляэнеранна Меэлис Малк в июне предложил восставить памятник эсесовцу на кладбище в городе Лихула. Монумент был установлен 20 августа 2004 года, но 2 сентября того же года по распоряжению правительства Эстонии памятник демонтировали. Официальной причиной было названо нежелание уравнивать "участников борьбы за свободу и независимость Эстонии" со "сторонниками нацизма".Сейчас памятник, изображающий солдата в форме СС с автоматом в руках и надписью "эстонским мужчинам, которые сражались против большевизма", находится в Музее борьбы за свободу в Лагеди.В прошлом году около 200 активистов КНП установили на кладбище копию демонтированного памятника, пишет ТАСС.МИД России призвал мировую общественность осудить курс Эстонии на героизацию нацизма.