Соместное посещение лагеря полицейскими, представителями комиссии по делам несовершеннолетних и наркологического диспансера организовано в рамках операции «Подросток».

В рамках межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток», проходящей на территории области, сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный», наркологического диспансера и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав организовали выезд в загородный оздоровительный лагерь «Хрусталек».В ходе встречи сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних рассказали ребятам об административной и уголовной ответственности подростков, разъяснили меры наказания за совершение самых распространенных правонарушений. Также детям напомнили о необходимости соблюдения действующего законодательства, ограничивающего пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых, о правилах поведения на улице, водоемах и о том, какие меры предосторожности необходимо соблюдать для своей безопасности. Вместе с инспекторами школьники вспомнили правила сохранности личного имущества, а также меры безопасности в сети Интернет.Основное внимание в ходе мероприятия было обращено на недопустимость употребления подростками наркотической, алкогольной и табачной продукции. Выступающие объяснили, чем опасны эти вредные привычки.Госавтоинспекторы акцентировали внимание ребят на основных правилах движения для пешеходов, пассажиров и водителей, рассказали о причинах и последствиях дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей. Напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности при передвижении на велосипеде. После чего продемонстрировали патрульный автомобиль с различными техническими устройствами.Кроме этого, правоохранители проверили детский летний лагерь на предмет безопасности отдыхающих там ребят. Глaвнoe, нa чтo oбpaтили внимaниe стражи правопорядка, это сocтoяниe oгpaждeний, paбoта тpeвoжнoй кнoпки, кaмep видeoнaблюдeния, соблюдение пропускного режима, противопожарную защищенность учреждения и pяд дpyгиx вaжныx acпeктoв. В ходе проверки нарушений выявлено не было.В завершении мероприятия его участники отметили важность проведения подобных встреч и поблагодарили гостей за познавательную лекцию, а полицейские пожелали школьникам хорошего и безопасного отдыха на каникулах.