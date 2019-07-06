В одну из больниц Москвы доставлен мужчина с признаками отравления неустановленным веществом...

«Подозреваемым в совершении преступления с использованием сильнодействующих веществ является водитель такси», -сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Несколько дней назад московская полиция получила информацию о том, что в одну из больниц доставлен мужчина с признаками отравления неустановленным веществом. Было установлено, что он плохо себя почувствовал после того, как выпил воды, предложенной водителем такси. Позднее гражданин обнаружил, что у него похищена банковская карта, с которой были списаны денежные средства в размере 16 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ.«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 58-летний уроженец Республики Армения, проживающий в Московской области. После разъяснительной работы с его родственниками гражданин явился в территориальный отдел полиции.«В настоящее время подозреваемый доставляется в ОМВД России по району «Хамовники» Центрального округа г. Москвы, где с ним будут проведены следственные действия. Устанавливаются дополнительные эпизоды его противоправной деятельности», - добавила Ирина Волк.