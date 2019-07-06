Руководителя учреждения уволили

Руководителя учреждения уволилиПрокуратура и Роспотребнадзор обнаружили нарушения в детсаду №17, расположенном в селе Бутылицы во Владимирской области.Во время рейда специалисты проверили, исполняется ли в детсаду законодательство об организации питания. При осмотре пищеблока на потолке было обнаружено отслоение штукатурки, на стенах – отслаивание плитки. Столы для резки хлеба и разделки птицы не соответствуют санитарным требованиям, разделочные доски для разных видов продуктов хранились вместе. На складе выявлены нарушения температурного режима при хранении молочных продуктов. Не соблюдался и порядок хранения. Так, пакет с макаронами находился в коробке с металлическими частями мясорубочной машины. Горох, греча, пшено, рис лежали в одном шкафу с дезинфицирующим средством и туалетным мылом. Разные овощи лежали в одной упаковке, а курага хранилась в прозрачных пакетах без этикеток, позволяющих идентифицировать товар, его производителя, условия и сроки хранения.По фактам нарушений в адрес заведующего детсадом внесены представления. Три лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководитель учреждения уволен. Также в отношении ответственного должностного лица и юридического лица возбуждены два дела об административном правонарушении. Должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей, юридическому – 30 тысяч рублей.