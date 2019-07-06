Ночью злоумышленник, повредив замок входной двери, проник в помещение магазина. Похитив табачную продукцию и деньги, мужчина с места происшествия скрылся...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное задержали москвича по подозрению в краже.В дежурную часть территориального отдела полиции обратился индивидуальный предприниматель. Потерпевший сообщил, что из его магазина на Чертановской улице пропало несколько коробок с табачной продукцией и денежные средства. Материальный ущерб составил более 620 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Сумской улице полицейские задержали подозреваемого, ранее судимого 27-летнего местного жителя.Как установили оперативники, ночью злоумышленник, повредив замок входной двери, проник в помещение магазина. Похитив табачную продукцию и деньги, мужчина с места происшествия скрылся. В настоящее время часть похищенного изъята.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22