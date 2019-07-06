Владелец катера Атолл, затонувшего около поселка Джубга (Краснодарский край), опрошен в качестве свидетеля, он не задержан.

Владелец катера "Атолл", затонувшего около поселка Джубга (Краснодарский край), опрошен в качестве свидетеля, он не задержан.В пятницу стало известно о том, что прогулочный катер, перегруженный почти в пять раз, опрокинулся у берегов Черного моря. На его борту находились 55 человек при допустимых 12.Две женщины (одна из Белгородской области, вторая из Мордовии) погибли. Тело одной уже отправлено на родину, вторую отправят до конца дня. Администрация района взяла на себя все расходы. Оказывается помощь другим пострадавшим.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает ТАСС.