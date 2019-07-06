Скандальный блогер Лена Миро высказалась о состоянии известной журналистки после страшной трагедии с ее супругом, сооснователем НТВ Игорем Малашенко. По мнению светского обозревателя, Божена Рынска теперь не живет, а существует.

Скандальный блогер Лена Миро высказалась осостоянии известной журналистки после страшной трагедии с ее супругом, сооснователем НТВ Игорем Малашенко. По мнениюсветского обозревателя, Божена Рынска теперь не живет, а существует.По словам Миро, онаочень тепло отношусь к людям, которые умеют любить. "Божена Рынска потерялалюбимого мужа. Знаю, чем она живет – не бедствует, конечно, но и жизни бы будтонет", – написала она в своем микроблоге в "ЖЖ".Лена Миро отметила, что в такой страшной ситуации обычныедела становятся неподъемными, ничего не хочется и ни в чем нет смысла. "Вроде,ничего же страшного в бытовой суете? Но без любимого – все тошно, все трудно ивсе не в радость. Я не знаю, как можно так жить", – заявилаблогер.При этом Миро добавила, что кто-тоскажет, что не случилось ничего страшного. "Но вы представьте, что у васоторвали что-то важное – то, к чему вы привыкли, в чем находили силы и смыслжить дальше. Печально все это. До слез жалко Божену", – высказаласьобозреватель.По словам Миро, такое горе можетпроизойти с любым человеком. "И лучше бы, вроде, ни к кому душой непривязываться, чтобы потом так горько не ощущать потерю", – заключила блогер.Напомним, Игорь Малашенко был найден мертвым вИспании. Мужу было 64 года. Известно, что он долго страдал оттяжелой клинической депрессии. до сих пор не может смириться с потерей.