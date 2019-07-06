Скандальный блогер Лена Миро высказалась о
состоянии известной журналистки после страшной трагедии с ее супругом, сооснователем НТВ Игорем Малашенко. По мнению
светского обозревателя, Божена Рынска теперь не живет, а существует.
Скандальный блогер Лена Миро высказалась о
состоянии известной журналистки после страшной трагедии с ее супругом, сооснователем НТВ Игорем Малашенко. По мнению
светского обозревателя, Божена Рынска теперь не живет, а существует.
По словам Миро, она
очень тепло отношусь к людям, которые умеют любить. "Божена Рынска потеряла
любимого мужа. Знаю, чем она живет – не бедствует, конечно, но и жизни бы будто
нет", – написала она в своем микроблоге в "ЖЖ".
Лена Миро отметила, что в такой страшной ситуации обычные
дела становятся неподъемными, ничего не хочется и ни в чем нет смысла. "Вроде,
ничего же страшного в бытовой суете? Но без любимого – все тошно, все трудно и
все не в радость. Я не знаю, как можно так жить", – заявила
блогер.
При этом Миро добавила, что кто-то
скажет, что не случилось ничего страшного. "Но вы представьте, что у вас
оторвали что-то важное – то, к чему вы привыкли, в чем находили силы и смысл
жить дальше. Печально все это. До слез жалко Божену", – высказалась
обозреватель.
По словам Миро, такое горе может
произойти с любым человеком. "И лучше бы, вроде, ни к кому душой не
привязываться, чтобы потом так горько не ощущать потерю", – заключила блогер.
Напомним, Игорь Малашенко был найден мертвым в
Испании. Мужу было 64 года. Известно, что он долго страдал от
тяжелой клинической депрессии. до сих пор не может смириться с потерей.