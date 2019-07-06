В торговом центре в пригороде Майами произошел сильный взрыв. Предположительно, это был газ, заявляет пожарная служба Флориды. Известно о большом числе пострадавших.

В торговом центре в пригороде Майами произошел сильный взрыв. Предположительно, это был газ, заявляет пожарная служба Флориды. Известно о большом числе пострадавших (WPLG сообщает о 20, двое из которых получили серьезные ранения), но в полиции говорят, что погибших нет. На месте работают пожарные и врачи, передает "Россия 24".Подробности инцидента выясняют американские власти. Очевидцы говорят, что обломки во время взрыва разбросало дальше, чем на сто метров. По их словам, газ, вероятно, взорвался в зале LA Fitness, которая владеет сотнями подобных заведений по всей стране. В соседних домах выбиты стекла, некоторые ближайшие здания сильно повреждены – это говорит о мощной взрывной волне.