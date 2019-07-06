На Открытом чемпионате Великобритании по теннису, третьем в сезоне турнире Большого шлема, продолжают плодиться сенсации. В третьем круге аргентинец Гидо Пелья, который обычно не слишком уверенно играет на траве, обыграл четвертую ракетку состязаний Кевина Андерсона из ЮАР.

На Открытом чемпионате Великобритании по теннису, третьем в сезоне турнире "Большого шлема", продолжают плодиться сенсации. В третьем круге аргентинец Гидо Пелья, который обычно не слишком уверенно играет на траве, обыграл четвертую ракетку состязаний Кевина Андерсона из ЮАР.Южноафриканец до этого играл на Уимблдоне весьма уверенно, тем более сенсационным выглядит то, что он проиграл Пелье в трех партиях – 4:6, 3:6, 6:7. Впрочем, другие "бумажные" фавориты свои очередные матчи выиграли.Серб Новак Джокович ("посев" №1) выиграл у поляка Хуберта Хуркача – 7:5, 6:7, 6:1, 6:4. Канадец Милош Раонич (№15) был сильнее Рейлли Опелки из США – 7:6, 6:2, 6:1.