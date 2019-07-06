На Уимблдонском теннисном турнире, третьем в сезоне состязании Большого шлема, продолжаются матчи третьего круга. В соревнованиях женщин в пятый день Открытого чемпионата Великобритании сюрпризов не произошло. Первая ракетка мира Симона Халеп и другие сеяные идут дальше.

На Уимблдонском теннисном турнире, третьем в сезоне состязании "Большого шлема", продолжаются матчи третьего круга. В соревнованиях женщин в пятый день Открытого чемпионата Великобритании сюрпризов не произошло. Первая ракетка мира Симона Халеп и другие "сеяные" идут дальше.Румынка Халеп играла с экс-первой ракеткой мира белорусской Викторией Азаренко и не испытала проблем – 6:3, 6:1. Чешка Каролина Плишкова ("посев" №3) была сильнее Су-Вэй Се с Тайваня (№28) – 6:3, 2:6, 6:4. Украинка Элина Свитолина (№8) обыграла гречанку Марию Саккари (№31) – 6:3, 6:7, 6:2.