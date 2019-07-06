Полузащитник футбольной сборной Испании и мадридского Реала Даниель Себальос может оказаться в стане английского Ливерпуля. Инсайдеры сообщают, что обладатели главного приза Лиги чемпионов интересуются хавбеком и даже готовы потратить на него от 45 до 50 млн евро.

Полузащитник футбольной сборной Испании и мадридского "Реала" Даниель Себальос может оказаться в стане английского "Ливерпуля". Инсайдеры сообщают, что обладатели главного приза Лиги чемпионов интересуются хавбеком и даже готовы потратить на него от 45 до 50 млн евро.Себальос перебрался в "Королевский клуб" в 2017 году из "Реала Бетис", в прошлом сезоне он был в числе основных игроков команды и провел за "сливочных" 34 матча, напоминает Daily Mail. Весной его имя не фигурировало среди тех, от кого бы главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет избавиться.Тем не менее, если предложение англичан окажется приемлемым для руководителей клуба из столицы Испании, Себальос вполне может перебраться на Туманный Альбион. Хавбек играл за сборные своей страны в возрастных категориях до 19 лет и до 21 года. В главной национальной команде он дебютировал в 2018 году и провел 6 матчей.