В аэропорту мексиканского города Канкун задержали семерых россиян. Они находятся там уже около трех дней и ждут обратного рейса. По данным посольства РФ в Мексике, россиян не пустили в страну из-за претензий миграционных властей.

В аэропорту мексиканского города Канкун задержали семерых россиян. Они находятся там уже около трех дней и ждут обратного рейса.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию посольства РФ в Мексике, россиян не пустили в страну из-за претензий миграционных властей. Какие это претензии, в дипмиссии не уточнили.Вместе с тем в посольстве отметили, что гражданам РФ нередко отказывают во въезде в Мексику в аэропорту Канкуна из-за того, что цель их поездки не соответствует заявленной.В посольстве добавили, что задержанные россияне в консульство РФ в Канкуне не обращались.