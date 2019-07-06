В Сети не утихают слухи о разрыве Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской. Финалист Фабрики звезд решил положить конец сплетням.

В Сети не утихают слухи о разрыве Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской. Финалист "Фабрики звезд" решил положить конец сплетням.Недавно исполнитель отправился на отдых за границу. Артист уже успел побывать в Соединенных Штатах и Франции. Снимками из отпуска Прохор Шаляпин поделился в личном микроблоге.Наиболее внимательные поклонники обратили внимание, что на отдыхе артист был без своей возлюбленной – Виталины Цымбалюк-Романовской. Они предположили, что в отношениях звезд наступил непростой период."Вы расстались с Прохором? Или это очередная утка?", "Прохор ездит без Вас, отдыхает без Вас... это все в норме...? Зачем Вам это нужно? Вы достойны не этого!", – написали обеспокоенные поклонники в микроблоге бывшей жены Армена Джигарханяна.Журналисты дозвонились до певца и попросили его прокомментировать подозрения пользователей. Однако исполнитель сильно разозлился и попросил оставить его в покое, передает"Я не комментирую, до свидания! Мне некогда разговаривать, я приехал на работу. Нет времени. Задолбали всякой ерундой. Правда. Сколько можно? Отстаньте уже от нас, наконец-то", – заявил возмущенный певец.Ранее "Дни.ру" написали о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская отреагировала на слухи о расставании с . На вопросы пользователей она ответила коротко: ")))".