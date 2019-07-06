Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что строительство газопровода Северный поток-2 будет скоро остановлено. По его мнению, огромную поддержку в этом может оказать лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет скоро остановлено. По его мнению, огромную поддержку в этом может оказать лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп.Украинский лидер заявил, что Дональд Трамп является единственным политиком, который решит вопрос строительства "Северного потока – 2" в пользу Киева. "Этот вопрос решен уже давно, очень давно, как и возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы", – отметил Владимир Зеленский.В то же время западные коллеги пока не готовы поддержать украинскую сторону. Причиной тому сильное давление на политиков со стороны местных бизнесменов. Ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон не могут помешать возведению газопровода.уверен, что решить проблему удастся только после личной встречи с Дональдом Трампом. "Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины", – цитирует украинского президента ТАСС.Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство трубопровода по дну Балтийского моря от России до Германии. Он пройдет через территориальные воды Финляндии, Дании и Швеции. Против его возведения выступают США, Украина, Литва, Латвия и Польша.