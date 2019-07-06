Анекдот про логику:
Сидит заяц, читает книжку, подходит к нему кабан, и спрашивает:
- Что делаешь, Заяц?
- Книжку читаю про логику
- А как это?
- Ну вот смотри: ты куриш?
- Да
- Значит пьёш, раз пьёш, значит со свиньями спишь...
- Да, Заяц, ты просто крут
- ...Раз со свиньями спишь, значит стоит
- Офигеть, Заяц дай я эту книжку почитаю
Взял кабан эту книжку, читает, подходит к нему лось, и спрашивает:
- Что делаеш, Кабан?
- Да вот книжку читаю про логику.
- А как это
- Ну смотри, ты куриш?
- Нет...
- Э-эээ... нууууу значит не стоит...
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