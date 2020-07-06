Клуб Континентальной хоккейной лиги Ак Барс сообщил продлил действующий контракт с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым. В клубе из Казани активировали предусмотренную опцию в его договоре.

Клуб Континентальной хоккейной лиги "Ак Барс" сообщил продлил действующий контракт с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым. В клубе из Казани активировали предусмотренную опцию в его договоре.Об этом сообщил президент "Ак Барса" Наиль Маганов. "Под руководством Квартального клуб показал хороший результат. Мы довольны работой всего тренерского штаба и в спортивной составляющей, и в реализации стратегии клуба по привлечению в состав собственных воспитанников. Также два других клуба нашей системы — "Барс" и "Ирбис", показали хорошую игру, что тоже связано с работой тренерского штаба. В связи с этим наше трудовой договор продлен на следующий сезон автоматически", — цитирует главу казанцев ТАСС.Квартальнов работает в качестве главного тренера "Ак Барса" с июня 2019 года. За минувший сезон, который из-за пандемии коронавируса был завершен досрочно, клуб выиграл "регулярку" КХЛ в Восточной конференции, после чего в первой стадии Кубка Гагарина "всухую" обыграл "Нефтехимик" (4:0).