АвтоВАЗ, крупнейший автопроизводитель в России, прогнозирует сокращение авторынка страны в 2020 году на 20-25%, заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Оливье Морне.

"АвтоВАЗ", крупнейший автопроизводитель в России, прогнозирует сокращение авторынка страны в 2020 году на 20-25%, заявил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Оливье Морне.Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прогнозирует восстановление продаж новых автомобилей в России только в 2021-м году. Ранее Мантуров сообщал, что снижение объемов производства и продаж автомобилей в России по итогам 2020 года составит от 15% до 30%.В июне "АвтоВАЗ" продал в России 30,248 тысячи машин. Это на 1,7% меньше по сравнению с июнем 2019 года. В январе-июне продажи компании на российском рынке снизились на 19,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 140,6 тысячи машин, следует из пресс-релиза компании.По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России в мае 2020 года рухнули в 2 раза по сравнению с маем прошлого года до 63 тысяч машин, в апреле — в 3 раза до 38,9 тысяч.Такое снижение зафиксировано впервые за всю историю сбора статистических данных по авторынку в России. В марте было продано 160,6 тысячи машин, а в апреле прошлого года — 152,2 тысячи машин.Пока в России растут только продажи купе и кабриолетов. В 2019 году продажи автомобилей в России снизились — на 2,3% до 1,759 миллиона машин — после двух лет непрерывного роста.