Алена Шишкова рассказала подписчикам, что стала владелицей элитной недвижимости. Она показала фотографию жилого комплекса, который выбрала для своего гнездышка.

Алена Шишкова рассказала подписчикам, что стала владелицей элитной недвижимости. Она показала фотографию жилого комплекса, который выбрала для своего гнездышка.Бывшая подруга Тимати решила приобрести жилье в элитном жилом комплексе "Кутузовград". Район идеально подходит для девушки с ребенком: здесь прекрасные прогулочные зоны, удобная транспортная доступность, да и расположение удачное – почти центр столицы.Накануне Алена Шишкова опубликовала в своем инстаграм-профиле снимок территории. "Home, sweet home ("Дом, милый дом". – Прим. ред.)", – написала модель под фото.Внимательные пользователи Сети успели оценить примерную стоимость недвижимости в этом районе. Апартаменты в "Кутузовграде" можно приобрести за десять миллионов рублей.4 Июл 2020 в 11:00 PDTВ новом доме Алена Шишкова планирует жить с дочерью Алисой, которая появилась от отношений с Тимати. Пара просуществовала несколько лет, однако до свадьбы дело не дошло. Сейчас рэпер живет с моделью Анастасией Решетовой, которая родила артисту наследника.Бывшая пассия музыканта и его новая любовь неплохо ладят – по крайней мере, если верить совместным рекламным кампаниям. Впрочем, девушкам придется в любом случае найти общий язык, ведь Тимати хочет, чтобы его дети росли рядом. Возможно, однажды модели смогут вместе присутствовать на семейных праздниках.