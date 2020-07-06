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<a href="https://33live.ru/novosti/06-07-2020-chastnyj-planer-sovershil-vynuzhdennuyu-posadku-na-pole-v-podmoskove.html" target="_blank">Частный планер совершил вынужденную посадку на поле в Подмосковье</a> - Пилот частного планера сумел посадить воздушное судно на поле неподалеку от населенного пункта в Московской области. Как рассказали очевидцы инцидента, на борту находился один человек, он не пострадал.