Грустная классика: на этой неделе в час небывало жаркого заката в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина: Юрий Соломин и Михаил Ширвиндт. А вместе с ними еще 400 жильцов дома, во дворе которого работает нехорошая веранда. Гулянья не прекращаются даже ночью. Люди искусства, которые оказались чужими на этом празднике жизни, добиваются порядка и тишины.

Грустная классика: на этой неделе в час небывало жаркого заката в Москве на Патриарших прудах появились два гражданина: Юрий Соломин и Михаил Ширвиндт. А вместе с ними еще 400 жильцов дома, во дворе которого работает нехорошая веранда. Гулянья не прекращаются даже ночью. Люди искусства, которые оказались чужими на этом празднике жизни, добиваются порядка и тишины.Жители этого дома на Патриарших, сами того не желая, каждый день становятся невольными гостями шумных вечеринок. Прямо под окнами у них неожиданно появилась ресторанная веранда."Время 23:40. Жизнь на Патриарших только разгорается. Вы видите, какое количество людей. Сегодня при этом плохая погода, а в хорошую погоду людей в разы больше", — говорит актер и продюсер Андрей Фомин.Столики расставлены вплотную к подъездам, спрятаться от громкой музыки, смеха и мата невозможно даже за закрытыми окнами.Константин Воробьев жалуется на постоянный шум, гам, курение, некоторые даже справляют во дворе дома нужду. По словам Натальи Демидовой, из дома небезопасно выходить уже после восьми вечера – компании распивают алкогольные напитки, употребляют наркотики.Летняя веранда выросла на месте бывшего газона две недели назад. От прохожих ресторан огородился кустами, а жителям оставил только этот узкий проход."В компенсацию ущерба посадили два листа капусты, это какой-то циничный бред. То, что здесь происходит до трёх часов ночи – это какой-то вертеп", — пожаловался Михаил Ширвиндт."Все приятно, красиво. Но это же спальный район, это не Сохо, где на втором этаже офисы, а на первом гуляй не хочу", — подтвердил заслуженный артист России Сергей Мазаев.Этот дом — объект культурного наследия, который охраняется государством. Его построили в 30-х для сотрудников Малого театра. Народные и заслуженные артисты, а вместе с ними ещё 400 жильцов, теперь недоумевают, почему без их разрешения у них появилось под боком выросла терраса с сомнительной репутацией.По словам Даниила Петрова, веранда расположена на придомовой территории, без согласия жильцов нельзя здесь размещать веранду. Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин тоже возмущен, почему жильцов даже не спросили. Жители, измученные ежедневными спектаклями под открытым небом, забросали жалобами разные инстанции. По их мнению, постройка появилась здесь незаконно. Тем более что руководство ресторана наотрез отказывается показать хоть какие-то разрешительные документы. Конфликт между людьми и владельцами веранды уже дошёл до столичных властей. Разрешить его обещают уже завтра."Шестого июля состоится заседание межведомственной комиссии, в ходе которого будет решен вопрос об исключении адреса из схемы дислокации летних кафе в связи с неразрешимым конфликтом между жителями дома и предприятием общественного питания", — говорит замглавы управы Пресненского района Александра Шост.А вот жители Нового Арбата войну со злачными заведениями пока проигрывают. Несколько лет они безуспешно добиваются закрытия этих заведений.Просьбы сделать музыку потише рестораторы упорно игнорируют. Более того, не стесняются угрожать и даже распускают руки. На съемочную группу незнакомцы неожиданно напали. Сначала попытались сломать микрофон, а потом избили ногами оператора. Остудить пыл нападавших удалось только полиции. Троих хулиганов увезли в отделение для составления протокола. [Правда, жители все равно до сих пор не чувствуют себя в безопасности.Летняя веранда на Патриарших после нескольких визитов съемочной группы притихла, в 11 часов клиентов просят разойтись. Однако сам ресторан продолжает работать до глубокой ночи. И даже после его закрытия подвипившие посетители не спешат расходиться по домам и продолжают шумные возлияния под окнами ближайших домов.