В полицию поступило сообщение о преступлении, совершенном возле одного из кредитно-финансовых учреждений на Проспекте Мира...

«Сотрудниками Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Центрального административного округа столицы задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении и хищении свыше 11 миллионов рублей.Ранее в полицию поступило сообщение о преступлении, совершенном возле одного из кредитно-финансовых учреждений на Проспекте Мира. Житель Москвы рассказал прибывшим полицейским, что ему срочно потребовалось обменять денежные средства в рублевом эквиваленте на иностранную валюту. Но так как срок действия паспорта истек, он обратился к малознакомому гражданину, чтобы тот за небольшое денежное вознаграждение совершил обмен по своим документам.Однако посредник, получив в кассе 160 тысяч евро, попытался скрыться. Потерпевший догнал его на выходе из банка. Тогда злоумышленник распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. В этот момент к нападавшему присоединился сообщник. Отняв пакет с деньгами, они скрылись на автомобиле.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали водителя, который, по версии следствия, во время совершения противоправного деяния поджидал сообщников в автомобиле. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще двое фигурантов были установлены и объявлены в федеральный розыск.В настоящее время один из них – предполагаемый организатор нападения – задержан оперативниками на Таганской улице и заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк